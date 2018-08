Francken niet bereid bootvluchtelingen over te nemen van Italië

De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio dreigt ermee geen bijdragen meer te betalen aan de EU zolang Europese landen niet bereid zijn om de bootvluchtelingen die in het land aan te komen mee te helpen opvangen. Maar staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zegt dat er geen sprake van is dat ons land meer migranten zal opnemen.

Concrete aanleiding is de situatie met de Diciotti, een boot van de Italiaanse kustwacht. Op het schip zitten zo’n 150 mensen die opgepikt zijn op de Middellandse Zee. Hoewel de boot is aangemeerd op Sicilië, mogen de opvarenden het schip niet verlaten zolang de Italiaanse overheid geen duidelijkheid heeft waar ze naartoe kunnen. Di Maio vindt dat ze elders in de EU terecht moeten kunnen. Als dat niet gebeurt, wil hij de jaarlijkse bijdrage van 20 miljard euro aan de EU bevriezen.

In een gesprek met Ter Zake wijst Francken die piste nadrukkelijk van de hand. “Wij gaan geen illegale migranten meer opnemen van op boten die vertrekken vanuit Noord-Afrika. Dat heeft geen enkele zin meer. Die mensen moeten gered worden, maar België gaat die niet opnemen.” Enkele weken terug deed België dat wel voor migranten die in Malta waren aangekomen. “Toen heb ik gezegd dat dit eenmalig was. Het stopt hier.”