Bazen van Apple, Coca-Cola, IBM... klagen over migratiebeleid Trump

De CEO’s van verschillende grote Amerikaanse bedrijven waarschuwen dat wijzigingen in het Amerikaanse migratiebeleid de economie aanzienlijke schade kunnen berokkenen. Onder meer de bazen van Apple, AT&T, Coca-Cola, IBM en HP zetten hun handtekening onder een brief aan de regering om hun bezorgdheid uit te drukken.

“Een inconsistent immigratiebeleid is oneerlijk en ontmoedigt getalenteerde en zeer competente mensen om carrièremogelijkheden na te jagen in de Verenigde Staten”, luidt het in de brief van werkgeversorganisatie Business Roundtable.

“Weinigen zullen hun gezin verhuizen en zich vestigen in een nieuw land als de regering op elk moment en zonder waarschuwing hun vertrek kan eisen, vaak zonder uitleg. Op een moment dat de vacaturecijfers historisch hoog zijn door tekorten, is het niet het moment om toegang tot talent in te perken.”