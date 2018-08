Wijnegem Shopping Center geeft overschot aan gadgets weg in eerste gratis winkel

Wijnegem - Het management van het Wijnegem Shopping Center opent voor het eerst zelf een winkel. Meer nog, alles wat er uitgestald ligt, mag u gratis meenemen.

“Door de jaren heen hebben we heel wat acties georganiseerd in Wijnegem Shopping Center, waarbij telkens gadgets uitgedeeld werden: gaande van paraplu’s of shoppingtassen tot bouwhelmpjes, T-shirts, matrozenhoedjes enzovoort. Bij elke actie werden steeds meer dan voldoende gadgets besteld, zodat er nooit een tekort was. Na elk evenement werden de resterende gadgets steeds gestockeerd in de kelder”, vertelt woordvoerder Katrien Geysen.

Aangezien Wijnegem Shopping Center binnenkort een gloednieuw logo krijgt, is de tijd gekomen om de kelder op te ruimen. Alle gadgets worden vanaf zaterdag uitgestald in de gratis winkel (pand 218) op de eerste verdieping bij inkom 2.