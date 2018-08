Volgens kenner moet nieuwe spits Club Brugge meteen spelen tegen Anderlecht: “Vanhaezebrouck heeft schrik van hem”

Werkdag 1 van Kaveh Rezaei (26) gisteren op Club Brugge. De recordtransfer van de landskampioen bleek helemaal fit en werkte de ge­sloten training volledig met de groep af. Maar de grote vraag: maakt de kakelverse spits zondag tegen Anderlecht ook meteen zijn debuut? Analist en Charleroi-kenner Alexandre Teklak zou ­alvast niet twijfelen.

