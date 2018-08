“Hobostraat lijkt te veel op homostraat” en dus werd het Picolostraat: drie jaar later heeft gemeente spijt van die beslissing

De Hobostraat in het Nederlandse Zaanstad leek volgens enkele toekomstige bewoners te veel op Homostraat en dus werd de naam veranderd in Picolostraat. Drie jaar later geeft het gemeentebestuur toe dat ze te snel gezwicht zijn voor het protest.

De hele discussie dateert inmiddels als van 2015 toen er in de gemeente Zaanstad, zo’n vijfentwintig kilometer van Amsterdam, nieuwe straten aangelegd werden. Vier om precies te zijn. Om trouw te blijven aan het karakter van de omliggende wijken koos men voor straatnamen gebaseerd op houten muziekinstrumenten. Het stadsbestuur koos uiteindelijk voor de cello, fagot, de klarinet en de hobo.

Maar niet iedereen was opgezet met de nieuwe namen. Buurtbewoners van de toekomstige Hobostraat klaagden op sociaalnetwerksite Facebook dat de straatnaam te veel leek op ‘Homostraat’. De frustraties stapelden zich op en de bewoners trokken uiteindelijk naar het gemeentebestuur dat al snel zwichtte en de straatnaam veranderde in de Picolostraat.

Homofobie

Maar het protest hield niet op. Een jaar later eisten enkele buurtbewoners dat de oorspronkelijke naam opnieuw gebruikt zou worden. Ze dienden daarvoor een klacht in bij het lokale Bureau Discriminatiezaken omdat de gemeente “toegaf aan homofobie”. Het Bureau gaf de bewoners gelijk en oordeelde dat het gemeentebestuur niet had mogen ingaan op de vraag tot naamswijziging, wat nu ook bevestigd wordt door de gemeentesecretaris van Zaanstad. “Bij de naamswijziging werden verkeerde argumenten en onjuiste procedures gehanteerd. De gemeente heeft zich toen laten leiden door opportunisme. Als potentiële kopers afzien van de aankoop van een huis of bouwgrond omdat ze zelf vinden dat het woord hobo te veel lijkt op homo moeten wij als gemeente niet zomaar meegaan in die gedachtegang.”

Resultaat na drie jaar bekvechten over de straatnaam? Een diplomatische oplossing: het ene deel blijft Picolostraat en klein deeltje kreeg opnieuw de naam Hobostraat.