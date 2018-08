Vrachtwagenchauffeur ontsnapt aan ongeval op E40 na bruuske remmanoeuvres van automobilist

De Kortrijkzaan Stephan Valcke is met de schrik vrijgekomen op de E40, niet ver van de Luikse stad Waremme. De truckchauffeur kreeg tijdens een inhaalmanoeuvre te maken met een gefrustreerde automobilist die meermaals bruusk in de remmen ging. Hij kon maar op het nippertje een ongeval vermijden.

Op dashcambeelden van de vrachtwagenchauffeur valt het volledige incident te zien. “Het gebeurde op de E40, net voor Waremme, toen ik een andere vrachtwagen wilde inhalen”, vertelde Valcke in een reactie aan Nieuwsblad.be. Daar kreeg hij echter niet de kans toe. De bestuurder van een zwartgekleurde Volkswagen kwam tijdens het manoeuvre voor de Kortrijkzaan rijden en besloot minutenlang met opzet in de remmen te gaan. “De automobilist vond waarschijnlijk dat ik te traag reed en raakte zo gefrustreerd.”

Tot een botsing kwam het net niet, met dank aan de alerte reactie van Valcke. “De gekleurde lijnen die je kunt zien, dienen enkel als visuele informatie op dashcambeelden”, verduidelijkte de man. “Er is geen automatisch remsysteem ingebouwd in het voertuig. Ik mag van geluk spreken dat mijn vrachtwagen niet geladen was, anders was ik sowieso tegen de wagen gereden.”

Maandelijks zulke incidenten

Na een kleine twee minuten besloot hij dan maar om helemaal op safe te spelen. Hij verplaatste zich opnieuw naar de rechterrijstrook, achter de vrachtwagen die de man oorspronkelijk wilde inhalen. Voor de wegpiraat het sein om Valcke met rust te laten en weg te rijden. Wie de bestuurder van de Volkswagen is, heeft hij het raden naar. “Maar ik ben van plan om vanmiddag naar de politie te stappen. Deze persoon moet zeker gestraft worden.”

Opvallend: Valcke is nog maar een maand in het bezit van een dashcam. “Net om zulke incidenten te kunnen filmen”, vertelde hij. “Ik kom regelmatig zulke zaken tegen op de weg, ongeveer eenmaal per maand. Daarom pleit ik ervoor dat er in iedere vrachtwagen een dashcam wordt geïnstalleerd, want anders kan je maar moeilijk iets bewijzen.”