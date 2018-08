Tommelein: “Zonder duidelijkheid komt er voorlopig geen digitale meter voor eigenaars zonnepanelen”

Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) wil het rendement van bestaande zonnepanelen absoluut garanderen, na twijfels over het rendement na de invoering van de digitale meter.

Na berichten over de mogelijk desastreuze gevolgen van de invoering van een slimme meter voor de eigenaars van zonnepanelen liet Tommelein al weten in overleg te zijn met de Vlaamse energieregulator Vreg. De uitrol van de digitale meter helemaal uitstellen wil de minister niet, maar zonder duidelijkheid zullen de nieuwe digitale meters voorlopig niet worden geïnstalleerd bij mensen met zonnepanelen, laat hij nu weten. Wel dus bij mensen zonder zonnepanelen, bijvoorbeeld bij nieuwbouw, een verbouwing of een budgetmeter.

Hij reageert daarmee op de discussie over de effecten van de digitale meter op het rendement van zonnepanelen. De Vlaamse regering kan het effect van de huidige terugdraaiende meter niet zelf helemaal nabootsen na de invoering van de digitale meter. Ze besliste daarom dat voorlopig alleen het onderdeel energie in de elektriciteitsprijs gecompenseerd wordt. De nettarieven en de federale heffingen dreigen daardoor wel verschuldigd te worden op elke kilowattuur die van het net wordt gehaald. In ruil wordt het prosumententarief dat eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het net, geschrapt.

Hoe dan ook dreigt die regeling het rendement van zonnepanelen te ondergraven. Bewoners zouden al een aanzienlijk deel van hun opgewekte zonne-energie onmiddellijk moeten verbruiken – en niet ’s avonds bijvoorbeeld als de zon niet meer schijnt – om dezelfde opbrengst te halen