Zullen de beurzen echt crashen als Trump afgezet wordt? Experts lachen “zoveelste gekke commentaar van de president” weg

“Als ik ooit afgezet wordt, dan zullen de beurzen crashen. Iedereen zou arm worden.” Dat zei Donald Trump donderdag tijdens een exclusief interview met nieuwszender Fox News. Beursexperts lachen “de zoveelste gekke commentaar” van de Amerikaanse president echter weg. Ondertussen halen ook zijn minister Jeff Sessions én Aerosmith-zanger Steven Tyler uit naar Trump.

De Amerikaanse beurs breekt momenteel records: al meer dan 3.453 dagen op rij is er sprake van een zogeheten ‘bull market’ of ‘stierenmarkt’. Dat wijst op een optimistische markt waarbij de beurs gemiddeld gezien naar omhoog evolueert. Tegen alle verwachtingen in werd er ook na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten een stevig feestje gevierd in Wall Street.

President @realDonaldTrump: "I don't know how you can impeach somebody who's done a great job." pic.twitter.com/3BZNpSzish — Fox News (@FoxNews) 23 augustus 2018

En dat feestje is nog altijd aan de gang. In hoeveel stormen de president ook lijkt terecht te komen, hoeveel controversiële uitspraken hij ook doet en hoeveel van zijn adviseurs er ook veroordeeld worden. “De markten lijken er niet om te geven”, zegt beursspecialist Ivan Feinseth. “Ze lijken Trump en zijn eindeloze controverses en gekke uitspraken gewoon weg te lachen, te negeren.”

De gebeurtenissen van de voorbije week lijken die theorie te staven. Met de schuldbekentenissen van advocaat Michael Cohen en de veroordeling van voormalig adviseur Paul Manafort was woensdag een van de donkerste dagen voor het Witte Huis sinds het Watergate-schandaal in de jaren 70. En de beurzen? Die gaven amper een krimp. De Dow Jones eindigde de dag maar een fractie lager en de S&P 500 flirtte zelfs met een recordhoogte.

Heeft Trump dan een punt als hij zegt dat de beurzen zouden crashen als hij afgezet wordt? “Neen”, klinkt het in koor bij experts. “De Amerikaanse economie is sterk. Bedrijfswinsten gaan in stijgende lijn en dat is grotendeels te danken aan de belastingverlaging voor bedrijven die Trump doorvoerde. Maar als hij afgezet wordt, neemt vicepresident Mike Pence de rol over. Hij zal meer dan waarschijnlijk hetzelfde beleid blijven voeren. Mogelijk zelfs zonder de handelsoorlogen en alle andere commoties.”

Minister van Justitie is kwaad...

De beurzen lijken niet te geven om de uitspraken van Donald Trump, zijn minister van Justitie Jeff Sessions doet dat wel. Sessions is de aanhoudende aanvallen op zijn persoon grondig beu en zegt dat de president moet stoppen met zich te moeien met zijn departement. “We zullen niet buigen onder politieke druk”, zo verklaarde de 71-jarige minister nadat Trump had gezegd dat hij zijn departement “niet onder controle” had. “Ik eis de allerhoogste standaarden van mijn werknemers. Als die niet bereikt worden, grijp ik in. Geen enkel land heeft een getalenteerder, meer toegewijde wetshandhaving dan de Verenigde Staten van Amerika.”

Minister van Justitie Jeff Sessions. Foto: AFP

… net als de zanger van Aerosmith

Nog iemand die boos is op Trump: Aerosmith-frontman Steven Tyler. De zanger van de Amerikaanse rockband heeft de president nog maar eens aangemaand de songs van zijn groep niet meer te spelen bij politieke bijeenkomsten. Het gebruik van de muziek geeft de verkeerde indruk dat de zanger achter het beleid van de president staat, klinkt het in een verzoekbrief van Tylers advocate, waaruit verschillende Amerikaanse media woensdag lokale tijd citeerden. Aanleiding deze keer waren opnames op het internet van een toespraak van Trump in de hoofdstad Charleston van de kolenstaat West Virginia, waarbij de song ‘Livin’ on the Edge’ werd gespeeld.

In 2015 had Tyler al twee keer via zijn advocate bezwaar laten aantekenen tegen Trump, die toen nog als presidentskandidaat zijn muziek bij verkiezingscampagnes had gebruikt. Toen ging het om de song ‘Dream On’. Dat de president zich niets aantrekt van auteursrechten, maakt de zaak nog flagranter, klinkt het nu.

Tyler (70) schreef op Twitter dat zijn ergernis niets met zijn persoonlijke politieke opvattingen te maken heeft. “Nog voor het aantreden van de huidige regering heb ik er voor gevochten om auteursrechten en songwriters te beschermen”, aldus de muzikant.