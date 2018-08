“Belgisch-Nederlands model was al dood voor ze van balkon viel”

Was het Belgisch-Nederlandse topmodel Ivana Smit (18) al overleden voor ze van het balkon viel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur? De Nederlandse patholoog-anatoom Frank van de Goot, die vrijdag getuigt in een Maleisische rechtbank, gelooft alvast van wel. Hij baseert zich daarbij op nieuw bewijsmateriaal.

Op 7 december stortte viel Ivana Smit van het balkon en kwam ze 42 meter lager terecht op het voetpad. De Maleisische politie startte een onderzoek en ontdekte dat het meisje onder invloed was van alcohol en drugs. De zaak werd bestempeld als een tragisch ongeval maar daar nam de familie van Smit geen genoegen mee. Nabestaanden wezen met een beschuldigende vinger naar de Johnsons, het koppel wie in de hotelkamer verbleef.

Ivana Smit Foto: RR

LEES OOK. Een (te) grondige poetsvrouw en een wonderbaarlijke drugstest: Amerikaans echtpaar komt in nauwe schoentjes op rechtszaak rond dood Ivana

Door de aanhoudende druk uit verschillende hoeken, waaronder de familie, ging midden augustus het zogeheten Coroner’s Court van start. Dat is een speciale procedure binnen het Maleisische rechtssysteem waarbij de rechter onderzoekt of er mogelijk iemand betrokken is bij de dood van Ivana. Op vrijdag kwam de Nederlandse patholoog-anatoom Frank van de Goot getuigen nadat hij nieuwe foto’s bekeek van het incident. Een specifieke foto trok zijn aandacht.

Lijkstijfheid

Op de foto is te zien hoe Ivana naakt op de grond ligt waarbij haar bovenarmen van het lichaam afstaan. Haar onderarmen buigen naar haar borstkas toe. Die houding wijst erop dat er reeds sprake was van lijkstijfheid voordat Ivana naar beneden viel. Van de Goot schreef zijn bevindingen neer in een rapport dat hij overhandigde aan de Maleisische rechtbank, het lokale Openbaar Ministerie en de nabestaanden van Ivana.

LEES OOK. Zo verliep de laatste avond van Ivana Smit (18): seks, drugs en foute vrienden

“De houding waarin ze Ivana gevonden hebben, was uitzonderlijk”, zegt Sébas Diekstra, advocaat van de familie. “De positie waarin Ivana is aangetroffen, kan worden verklaard als haar lichaam volledig verstijfd naar beneden is gegaan. Haar houding was dusdanig uitzonderlijk dat een ander scenario moeilijker voorstelbaar is.”

Bloed

Eerder werden ook al vragen gesteld bij het bloedverlies van Ivana. Toen bleek dat de jonge vrouw de val verschillende letsels had opgelopen maar deze niet reageerden zoals bij levende personen die de val zouden maken. “Er werd amper bloed gevonden op lichaamsdelen die zeker beschadigd waren door de val”, constateerde Van der Goot eerder.

Oom Fred Agenjo met de grootouders van Ivana in Kuala Lumpur.

De familie van Ivana is alvast opgetogen met de nieuwe bevindingen maar is tegelijkertijd ook gefrustreerd: “Het lijkt erop dat we een concrete aanwijzing hebben die we negen maanden geleden ook al hadden kunnen hebben, ware het niet dat de Maleisische politie dit materiaal weigerde te delen, ook niet met het Nederlandse Openbaar Ministerie”, zegt oom Fred Agenjo aan de Nederlandse krant de Telegraaf. “Maar ik denk dat de rechter nu wel voldoende reden heeft om de zaak voor te dragen voor een strafrechtelijk onderzoek.”

PMMA

Op donderdag getuigde een Maleisische toxicoloog in de rechtbank. Zijn bevindingen zijn niet verenigbaar met het rapport van Van der Goot. Toxicoloog Govinda Raj Balakersnan trof para-Methoxymethamphetamine (PMMA), een middel dat lijkt op de MDMA, aan in het bloed van Ivana maar in kleinere hoeveelheden dan vermeld staat in het rapport van zijn Nederlandse collega. Balakersnan omschreef de hoeveelheden als “onvoldoende voor een kwantitatieve analyse”. Verder gaf hij toe sporen gevonden te hebben van cannabis en cocaïne.