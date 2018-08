Opmerking klant in Aldi kraakt jongetje (4) met autisme: “Hij wilde niet meer eten en staarde droevig voor zich uit”

Een vierjarig jongetje keek verwachtingsvol op, toen een andere klant in de supermarkt Aldi naar hem toe boog. Hij dacht dat ze “hallo” zou zeggen, maar in plaats daarvan kreeg hij een gemene opmerking te horen. Cadens moeder, Hannah Sewell, vertelt nu dat haar zoontje met autisme er zo hard van aangedaan was dat hij niet meer wou eten. Ze wil het verhaal delen met een oproep voor wat meer menselijkheid.

Kleine Caden kan niet praten. Het jongetje met autisme heeft het moeilijk om zich uit te drukken, maar vindt zijn eigen manier om enthousiast te zijn. Toen het kind zaterdag zijn favoriete pak met appels zag liggen in de Aldi in South Carolina begon hij dan ook blij op en neer te springen, omdat hij wist hoe lekker hij dat fruit zou vinden.

Maar zijn geluk was van korte duur, want een andere klant kwam al snel naar Hannah toe. “Hou je kind onder controle, mensen proberen hier te winkelen”, zei de onbekende tegen de jonge moeder. Geschrokken bood ze meteen haar excuses aan, terwijl ze vertelde dat haar zoontje gewoon heel gelukkig was. Maar daar had de vrouw geen oren naar: ze rolde met haar ogen en wuifde haar verontschuldigingen weg.

“Té enthousiast”

Vervolgens boog ze zich naar Caden toe, die weer blij was, want hij dacht dat de vrouw “hallo” kwam zeggen. Maar niets was minder waar. Ze bracht haar gezicht tot vlakbij dat van het kleine jongetje en zei: “Wat is er mis met jou? Neemt jouw mama je nooit ergens mee naartoe?” Lachend ging ze weg, want het kleine jongetje kon niet reageren, omdat hij niet kan praten. “Dat verbaast me niets, hij kan nog niet eens deftig door een winkel wandelen”, riep ze nog achterna.

Caden staarde de rest van de dag droevig voor hem uit. Foto: Facebook/Hannah Sewell

Gechoqueerd staakte Hannah meteen het winkelen, om haar geschrokken zoon even rustig naar buiten te nemen. Maar Caden was duidelijk aangedaan: zijn favoriete chicken nuggets konden hem niet meer blij maken. “Normaal vindt hij het geweldig daar bij Wendys. De appelstukjes zijn er gekleurd en hij houdt ervan om die te sorteren op zijn bord. Maar deze keer niet. Hij was zelfs te ontdaan om te eten. Hij heeft daar een hele lange tijd gewoon radeloos voor zich uit gekeken”, vertelt de moeder.

Open brief

Om haar frustraties van zich af te schrijven startte Hannah een open brief via Facebook. “Aan de vrouw die mijn zoon en mezelf compleet ongelukkig deed voelen”, schreef ze. “Het spijt me dat je vond dat mijn kind niet blij mocht zijn over zijn favoriete appels. Ik vind het erg voor je dat je op en neer springen blijkbaar zo belangrijk vindt dat je mezelf én mijn zoon erover aanspreekt.”

Volgens Hannah beseft de vrouw niet wat ze heeft gedaan. “Je hebt het waarschijnlijk niet eens gemerkt, maar Caden was zelfs blij toen je iets tegen hem kwam zeggen. Hij was vroeger zo bang van onbekenden, daar werken we al heel lang samen aan”, schreef ze. “Ik weet niet eens of je dat kon zen, maar je hebt zijn hart gebroken en het mijne door je gemene opmerkingen. Door jouw gedrag was hij de hele dag niet meer blij. Hij sprong niet meer op en neer, hij staarde alleen maar ongelofelijk droevig voor zich uit.” Afsluiten deed ze met een sarcastische opmerking. “Ik hoop dat je fier bent op wat je gedaan hebt...”

Inspirerend

De tekst, een oproep voor wat meer menselijkheid, is ondertussen al bijna 170.000 keer gedeeld. De jonge moeder wordt overstelpt met berichtjes vol steun. “Er sturen nu talloze kinderen en ouders mij verhalen toe: dat ze dit ook hebben meegemaakt. Dat ze achter me staan. Prachtig, die menslievendheid!” reageert ze. Ondertussen heeft ze dan ook een nieuwe pagina aangemaakt: ‘Apples for Caden’. “Daar kan iedereen elkaar ontmoeten om verhalen als deze te delen.”