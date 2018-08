Thomas Cook haalt 18 Belgische toeristen weg uit Egyptisch vakantieresort na mysterieuze dood Brits koppel

Touroperator Thomas Cook haalt al haar klanten weg uit een vakantieresort in het Egyptische Hurghada nadat er eerder deze week een Brits koppel overleed. “We kregen ook meer meldingen binnen van ziekte bij de gasten”, zo luidt het. In het hotel waren achttien Belgische toeristen aanwezig. Ook zij werden geëvacueerd, bevestigt Thomas Cook België aan onze redactie.

De 69-jarige John Cooper uit Burnley kwam eerder deze week om het leven aan een hartaanval. Zijn vrouw Susan (64), die al bijna haar hele carrière voor Thomas Cook werkte, stierf enkele uren later. Het Britse echtpaar was op dat moment op vakantie in het Steigenberger Aqua Magic Hotel, een vijfsterrenhotel aan de Rode Zee in Hurghada.

John en Susan Cooper.

Onderzoek naar overlijdens

De omstandigheden van hun dood worden momenteel nog onderzocht, maar toch hebben ze bij de Britse touroperator Thomas Cook besloten om al hun klanten weg te halen uit het hotel. Volgens de Britse openbare omroep BBC gaat het om zowat 300 toeristen.

“We zijn diep bedroefd door de tragische overlijdens van John en Susan”, luidt het in een officieel statement. “Hun doodsoorzaak is nog niet bekend, maar omdat veiligheid altijd onze eerste prioriteit is en we nog meer meldingen kregen van ziekte bij andere gasten, hebben we besloten om al onze klanten er weg te halen. Iedereen kreeg de keuze: een alternatief hotel of naar huis terugkeren. Voorlopig is het ook niet mogelijk om er een nieuwe vakantie te boeken.”

De dochter van het overleden echtpaar, die ook mee was op de reis, heeft intussen gereageerd in de Britse media. “Mijn ouders waren fit en gezond toen we op reis vertrokken. Ze hadden geen enkel gezondheidsprobleem”, luidt het. “Heel de familie is in shock door wat er gebeurd is. Ze betekenden alles voor ons.” Sommige Britse media schreven dat Susan enkele uren na haar man overleed “aan een gebroken hart.”

18 Belgen

In het luxehotel waren ook achttien Belgen aanwezig, bevestigt Thomas Cook België. Ook zij kregen de keuze: een verblijf in een alternatief hotel waar ze hun vakantie konden voortzetten ofwel terugkeren naar huis. “Die vraag wordt hen vrijdag voorgelegd”, aldus een woordvoerder. “Maar we vermoeden dat de meesten ervoor zullen kiezen om te blijven.”

Wie op de Belgische site van Thomas Cook gaat kijken, merkt dat je pas opnieuw een kamer kan boeken in het hotel vanaf mei 2019.

96 procent

Het Steigenberger Aqua Magic Hotel werd eind juli nog maar eens onderworpen aan een grondige audit door Thomas Cook zelf. Het hotel kreeg toen nog een score van 96 procent. “Het gaat om een bekende, kwalitatieve keten”, bevestigen ze ook bij Thomas Cook België. “De meldingen over de ziekte zijn maar heel recent.”