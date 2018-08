Blauwalg rukt verder op in Vlaanderen: “Gevaarlijk voor mens en dier”

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen mag er niet meer gezwommen worden omdat er blauwalg is vastgesteld. Die bacterie vormt niet alleen een ernstig gevaar voor mensen, ook wanneer je gaat wandelen met je hond hou je hem best uit het water want dieren worden er even ziek van en kunnen er in extreme gevallen zelfs door sterven.

Recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas mag blij zijn dat het iets minder goed weer is. Want na een topzomer mag er tijdelijk niet meer gezwommen worden. Hoe lang, dat is niet de voorspellen. “Tot de blauwalg verdwenen is”, klinkt het.

Het is de combinatie van een trage stroming en de hitte die ervoor zorgden dat cyanobacterieën zich vliegensvlug konden ontwikkelen en voor een drijflaag op waterplassen en rivieren zorgen. Het ziet er uit als gewone algen, maar ze zijn gevaarlijk.

“Blauwalg is gemakkelijk te herkennen aan de blauwgroene schijn, soms vertonen ze ook een rode schijn. Dat ze in deze periode opduiken, is zeker niet zo abnormaal. Zeker nu, na die lange warme zomer”, zegt Raf Huylebroeck van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Van Antwerpen tot de kust

Onder meer de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte heeft een verbod uitgevaardigd om watersporten te beoefenen ter hoogte van het insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde in Grimbergen. Ook op andere plaatsen mag er niet meer gezwommen worden. Zelfs roeien is verboden. Want elk contact met besmet water is gevaarlijk. Ook op verschillende plaatsen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen is er de afgelopen dagen blauwalg gesignaleerd. In Oostende is een recreatieverbod afgekondigd aan het populaire recreatiedomein De Spuikom.

Wie toch gaat zwemmen in water waar blauwalg aanwezig is, loopt een groot risico. De gifstoffen in blauwalgen veroorzaken in de meeste gevallen huid- en oogirritaties, koorts, maag- en darmklachten zoals diarree, overgeven, hoofdpijn, en zwelling van lippen en oogleden. De klachten verdwijnen na een paar dagen meestal vanzelf. Sommige varianten geven zelfs verlammingsverschijnselen. Dan is een dokter raadplegen zeker nodig.

“De algen zijn niet alleen gevaarlijk voor mensen, ook voor dieren. Ga je wandelen met je hond, hou hem dan aan de leiband. Want dieren die in het water springen en drinken, lopen dezelfde risico’s als mensen. Ook landbouwers wordt aangeraden om het water niet aan het vee te geven”, zegt Raf Huylebroeck.

Blauwalg verdwijnt zoals het gekomen is: vanzelf. Dat kan al na een paar dagen, soms duurt het langer. “Alles is afhankelijk van de temperatuur van het water en het weer. “Wie van plan is om te gaan zwemmen in een vijver of recreatiedomein, raden we aan om eerst onze website kwaliteitzwemwater.be te raadplegen. Daar kan u zien waar er veilig kan gezwommen worden en waar het absoluut afgeraden of zelfs verboden is. Dat geldt trouwens niet alleen voor blauwalg, in feite mag er altijd enkel gezwommen worden op de waters die op de website opgelijst worden. Omdat daar de veiligheid gegarandeerd wordt.”

Wie denkt blauwalg te hebben ontdekt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de milieudienst van de gemeente of desnoods met de hulpdiensten. Er wordt dan een meting gedaan en indien het effectief om de gevreesde bacterie gaat, worden er waarschuwingsborden geplaatst om mensen te waarschuwen.