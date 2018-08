Bijkomende brand in de omgeving van Berlijn op voormalig militair domein

Dichtbij een enorme bosbrand ten zuidwesten van Berlijn is een nieuwe brand ontstaan. Sinds donderdagnamiddag zijn op een voormalig militair domein in de periferie van Jüterborg enkele hectare heide en bos in brand geschoten, aldus het stadsbestuur.

De grond zou nog bezaaid zijn met munitie, omdat er zich vroeger ook een schietterrein bevond. Dat belemmert de bluswerken. De voorbije dagen waren in de omgeving van Jüterbog en in het stedelijk gebied al enkele brandhaarden ontstaan. Ook enkele voormalige kazernegebouwen schoten in brand. Vermoed wordt dat er brandstichting achter schuilgaat.

De huidige vuurhaard is niet ver van de enorme bosbrand in de buurt van Berlijn. Honderden mensen moesten daarvoor al geëvacueerd worden.

(belga)