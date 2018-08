Chaos in het voetbal: waarom het nog steeds niet duidelijk is of Anderlecht-speler mag meedoen tegen Club Brugge

Chaos in het voetbal: Anderlecht, Standard en Eupen weten zaterdag pas of ze één van hun sterkhouders dit weekend kunnen opstellen. Voor Anderlecht gaat het om verdediger Vranjes in de topper tegen Club Brugge, Standard moet zelfs tot vlak voor de partij tegen STVV (zaterdag om 18u) wachten eer het weet of sterspeler Mehdi Carcela mag meedoen.