Foutje: Delhaize etiketteert Keniaanse boontjes als 100% Belgisch

Fijne boontjes kopen bij Delhaize was deze week verwarrend. Op de verpakking vooraan stond een sticker “100% Belgium”. Achteraan wijst het etiket “Kenia” aan als het land van herkomst.

Delhaize zegt dat er fout is gebeurd. “Vorige week was er door de droogte een dip in de aanvoer van onze Belgische leveranciers van fijne boontjes. Om de winkels toch van handgeplukte fijne boontjes te voorzien, hebben we boontjes uit Kenia ingepakt.”

Delhaize voegt er nog aan toe dat “er uiteraard geen Belgium-etiket had mogen ophangen. Onze excuses voor dit spijtige voorval.”

Klanten postten op twitter hun boontjes-filmpje.