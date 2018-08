Cercle Brugge neemt afscheid van drie spelers tegelijk

Brugge - Hector Rodas, Christophe Vincent en Javier Garcia Guillen verdedigen niet langer de kleuren van Cercle Brugge. Dat heeft de Vereniging vrijdag laten weten.

Cercle verhuurt verdediger Rodas voor een jaar aan het Spaanse AD Alcorcón, dat uitkomt in de Segunda Division. De 30-jarige Spanjaard kwam vorig seizoen aan in Brugge en maakte deel uit van de kampioenenploeg. De Franse middenvelder Vincent en de Spaanse aanvaller Garcia Guillen zoeken definitief andere oorden op. De 25-jarige Vincent was sinds 2017 bij Cercle actief, de 22-jarige Garcia Guillen kwam vorig jaar over van het Spaanse Villareal.

Cercle doet het als nieuwkomer in de hoogste klasse niet onaardig en staat na vier wedstrijden op de vijfde plaats. Zaterdag maken de West-Vlamingen de verplaatsing naar Antwerp.