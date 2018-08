Charleroi haalt Nigeriaanse aanvaller van Wolfsburg om Rezaei te vervangen

Charleroi - Charleroi heeft een opvolger voor de naar Club Brugge vertrokken Kaveh Rezaei. De 19-jarige Nigeriaan Victor Osimhen moet de Carolo’s dit seizoen doelpunten bezorgen.

Charleroi huurt Osimhen voor een seizoen met aankoopoptie. De spits is eigendom van het Duitse Wolfsburg waar hij sinds 2017 actief is. Hij kwam vorig seizoen bij het team van doelman Koen Casteels in dertien wedstrijden niet tot doelpunten. Osimhen veroverde in 2015 met de Nigeriaanse u17 de wereldtitel en kroonde zich op het toernooi tot topschutter.

Met amper drie punten uit vier duels verloopt de seizoensstart van Charleroi niet zoals gehoopt. Zaterdag ontvangt het team van coach Felice Mazzu Kortrijk.