Gedaan met woekerprijzen voor een ambulancerit naar het ziekenhuis

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) trekt extra geld uit voor de dringende medische hulpverlener en denkt aan een eenheidstarief van 60 euro per rit naar het ziekenhuis. Nu is dat 64,37 euro basisprijs plus een kilometerheffing. Dat zorgt vooral in landelijke gebieden vaak voor torenhoge facturen.

Minister De Block trekt 35 miljoen euro extra uit voor de hervorming van dringende medische hulpverlening in ons land. “Door beter te financieren vanuit de overheid, zijn de burgers gebaat. Maar natuurlijk ook de ambulancediensten”, zegt de minister.

Het gaat hier voor alle duidelijkheid voor oproepen via de 112. Ziekenwagens die ter plaatse komen voor verzorging en/of patiënten vervoeren naar het ziekenhuis. Niet voor de MUG die eventueel ter plaatse moet komen.

Het werkt het systeem vandaag:

Komt de ziekenwagen ter plaatse voor een ongeval of om een zieke patiënt op te halen, betaalt u 64,37 euro basisprijs. De eerste tien kilometer zijn inbegrepen. Van kilometer 11 tot 20 betaalt u 6,43 euro per kilometer, vanaf kilometer 21 betaalt u 4,92 euro per kilometer extra. Een rit van 15 km kost dus 96,52 euro (64,37 euro + 5 x 6,43 euro).

“Door het systeem van vergoeding per kilometer betalen patiënten in landelijke gebieden nu vaak veel meer dan 65 euro. Soms tot enkele honderden euro’s. Het systeem van vergoeding per kilometer zorgt ook voor anomalieën: patiënten uit zelfde straat kunnen een verschillend bedrag betalen, afhankelijk van ziekenhuis waar de ziekenwagen van vertrok”, zegt Tijs Ruysschaert van de FOD Volksgezondheid. Van al die zaken wil men nu af.

Zo gaat het in het nieuwe systeem:

In het nieuwe plan van minister De Block krijgt patiënt een duidelijke, transparante factuur en moet er geen attesten meer worden ingediend bij het ziekenfonds. Je betaalt 60 euro remgeld. Dat maakt het voor de ziekenfondsen ook gemakkelijker. Naar welk ziekenhuis je moet of van waar de ziekenwagen komt, maakt niets meer uit. De patiënt betaalt een rit, los van het aantal kilometers.

En ook belangrijk: geen discussies meer mogelijk over de factuur of het aantal afgelegde kilometers, wat nu wel eens gebeurt.

Beroepsvereniging Belgambu blij met verhoging van subsidie voor ambulancediensten “De verhoging van de subsidie biedt zeker soelaas voor vele ambulancediensten waar het water aan de lippen staat”, zegt De Ceulaer.

“We hadden als sector 140 miljoen euro gevraagd om driekwart van onze personeelskosten te kunnen dekken. Daar zijn we nog niet aan toe, al hebben we 12 miljoen extra gekregen in 2016 en dit jaar dus nog eens 35 miljoen. Het gaat in de goeie richting.”

De hervorming gaat in op 1 januari 2019.