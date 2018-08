Heinz krijgt miljoenenboete voor leugenachtige reclame

Voedingsgigant Heinz is in Australië veroordeeld tot een boete van 2,25 miljoen Australische dollar (1,4 miljoen euro) wegens het misleiden van consumenten. Het bedrijf beweerde in advertenties dat een van zijn snacks goed was voor de gezondheid van kleuters, maar in werkelijkheid bevatten ze een hoop suiker.

De consumentenwaakhond Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) had de zaak over de snack “Little Kids Shredz” aangespannen. Hij eiste een boete van 10 miljoen dollar, omdat een hoog bedrag andere bedrijven zou afschrikken om dezelfde weg op te gaan. De rechtbank oordeelde vrijdag dat een boete van 2,25 miljoen dollar volstaat.

Het geviseerde product was wel gemaakt van fruit en groenten en bevatte verder geen bewaarmiddelen of kleur- en smaakstoffen, maar bevatte veel suiker. De rechtbank vond het dan ook misleidend dat Heinz op de verpakking de indruk wekte dat de snacks gezond zijn.

In 2016 verdween de snack uit de rekken. Er waren er dan wel al meer dan een miljoen van verkocht.