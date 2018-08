Verklapte Vanhaezebrouck onbewust wie zal spelen tegen Club Brugge? “Misschien wel met vier 19-jarigen”

Op de persconferentie in de aanloop naar de topper van zondag tegen Club Brugge (aftrap 14.30 uur) liet Hein Vanhaezebrouck deze middag in zijn kaarten kijken. Als Anderlecht geen uitstel van schorsing krijgt voor Ognjen Vranjes dan denkt Vanhaezebrouck in de eerste plaats naar Hannes Delcroix (19) als zijn vervanger.

Anderlecht zal zondag nog steeds niet kunnen rekenen op Sven Kums. De middenvelder maakte dinsdag zijn eerste 45 minuten in een oefenmatch tegen OH Leuven (5-0 winst) maar is volgens Vanhaezebrouck ‘nog niet klaar voor een selectie’. Ook Saief en Cobbaut zijn er zondag niet bij waardoor Francis Amuzu wellicht opnieuw de linkerflank voor zijn rekening moet nemen. “Amuzu heeft dat tegen Moeskroen goed gedaan. Hij deed wat ik van hem verwachtte. Ik zie dus niet echt een reden om iets te veranderen”, vond Vanhaezebrouck.

Vervolgens hintte de coach zelf – bewust of onbewust? – op een basisplaats voor Hannes Delcroix als Vranjes zondag geschorst is. “Dan starten we misschien wel met vier 19-jarigen (Amuzu, Delcroix, Bornauw en Saelemaekers, red). Toen ik in november vorig jaar naar een match van de beloften ben gaan kijken was Amuzu een invaller, Saelemaekers zat op de bank en de andere twee waren geblesseerd. In acht maanden tijd is er dus wel wat veranderd voor die vier gasten. Nu staan ze voor hun eerste topper tegen Club Brugg. Voor een club als Anderlecht is dat toch speciaal om met vier jongens van die leeftijd te beginnen tegen Club Brugge.”