Burgemeester Hoeselt zoekt uit wie zijn absurde antwoorden op Nieuwsblad-Stemcheck stuurde

Ouders die hun kinderen aan de schoolpoort afzetten, dat zijn luieriken. Dat staat met zoveel woorden in de antwoorden die burgemeester Werner Raskin (Open VLD) naar Het Nieuwsblad stuurde voor de Stemcheck. “Niet mijn antwoord. Ik zoek uit wie mijn computer misbruikte”, zegt de burgemeester van Hoeselt.

De Stemcheck van Het Nieuwsblad legt de lijsttrekkers van de gemeenteraadsverkiezingen een reeks stellingen voor. De lijsttrekker zegt “akkoord” of “niet akkoord” en kan desgewenst zijn antwoorden motiveren.

In Hoeselt neemt de Open VLD deel aan de verkiezingen. Lijsttrekker en burgemeester Werner Raskin kreeg de vragenlijst gemaild en motiveerde ja/neen-antwoorden. Bij sommige fronste je toch de wenkbrauwen.

Parkeren op de maan

Op de stelling “Er mogen parkeerplaatsen sneuvelen om plaats te maken voor meer groen in het straatbeeld” antwoordt de burgemeester “niet akkoord”. In het vakje “Argumentatie van de partij” schreef de burgemeester “Dan moeten we parkeren op de maan”.

Op de stelling “Ouders moeten kinderen met de wagen voor de school kunnen afzetten” antwoordt de burgemeester “niet akkoord”. Met als motivatie: “Dat zijn luie ouders en kinderen”.

Met de stelling “Wie een leefloon ontvangt, moet een aantal taken in de gemeente uitvoeren” is de burgemeester akkoord met als motivatie ‘Hoe anders, verdomme”.

Unieke link

De antwoorden en de motivaties zijn gisteren op De Stemtest van Het Nieuwsblad verschenen. De burgemeester schrok van de antwoorden. “Want die komen zeker niet van mij”, zegt de burgemeester. “Ik herinner me zelfs niet dat ik die vragenlijst heb ingevuld.”

Dat is vreemd want de vragen zijn met een unieke link naar het persoonlijk mailadres van de burgemeester gestuurd. Op de eerste pagina moesten ze hun naam, gsm-nummer en nog wat persoonlijke gegevens invullen. “Burgemeester Raskin heeft die gegevens allemaal ingevuld, samen met zijn antwoorden op de 24 Hoeselt-vragen, en die via de unieke link teruggestuurd”, zegt de verantwoordelijke voor de Stemcheck.

De burgemeester ontkent dat de antwoorden van hem komen. “Ik laat vaak mijn computer openstaan, misschien is iemand gepasseerd die in mijn naam de antwoorden stuurde. We zijn het hier aan het uitzoeken.”

Publiek huwelijksaanzoek

Heel de bevolking mocht meevieren met het huwelijk van de burgemeester. Foto: Tom Palmaers

Werner Raskin is zonder deze Stemcheck-rel zo al een opvallend figuur. Vorige jaar riep hij tijdens zijn bal van de burgemeester zijn vriendin Carine Sillen op het podium en vroeg haar ten huwelijk. In juni dit jaar zijn ze getrouwd en mochten 1.500 Hoeselaren komen meevieren.