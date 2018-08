Start Brugse recordaankoop Rezaei meteen tegen Anderlecht? Leko lijkt nog niet helemaal overtuigd

Enkele dagen voor de topper tegen Anderlecht heeft landskampioen Club Brugge nog even flink uitgehaald op de transfermarkt. Voor spits Kaveh Rezaei en middenvelder Sofyan Amrabat gooide het opgeteld zeven miljoen euro op tafel. Door de bloedarmoede voorin bij Club zou het weleens kunnen dat Rezaei na enkele dagen al zijn eerste basisplaats krijgt. Op zijn persconferentie voor de wedstrijd zei trainer Ivan Leko echter dat dit niet zo evident is.

Blauw-zwart kondigde vrijdagochtend de transfer van de Marokkaanse middenvelder Sofyan Amrabat aan, nadat het woensdagavond van Kaveh Rezaei een recordaankoop in de geschiedenis van de club gemaakt had. “Ik ben blij met deze twee transfers”, toonde trainer Ivan Leko zich tevreden met de inspanningen van Club Brugge op de transfermarkt.

“Ik zag ook al goede dingen van hen op training. Rezaei en Amrabat passen ook perfect in de visie en bij het DNA van Club Brugge. Het echte werk voor mij en de technische staf begint nu - om die jongens in te passen in een kampioenenploeg. De groep is compleet nu. We hopen nog zo snel mogelijk Mechele, Nakamba, Mata, Vossen en Diatta te recupereren”, had de Kroaat het ook over de geblesseerden.

De grote vraag is natuurlijk of één van de nieuwkomers al speeltijd kan krijgen tegen Anderlecht. Vooral de nieuwe spits Rezaei zou zondag in het team kunnen komen door de blessure van Jelle Vossen en de schorsing van Wesley Moraes. “Rezaei kent onze competitie en ons voetbal, maar hem meteen brengen is niet zo evident”, waarschuwde Leko. “Onze ploeg moeten het vooral hebben van zijn collectief, met veel beweging en automatismen. Iemand op drie dagen inpassen is moeilijk. Het is aan ons om er nu over na te denken om een ploeg op te stellen die dat evenwicht toch kan bewaren.”