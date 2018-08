Politie waarschuwt nog maar eens na nieuw geval van oplichting: “Wij sturen nooit verkeersboetes via mail”

Opnieuw zijn er oplichters aan het werk die mensen geld proberen af te troggelen met valse verkeersboetes. Dit keer in Wallonië maar ook Vlamingen hebben al een mail gekregen over een snelheidsovertreding die ze over de taalgrens zouden begaan hebben.

Het is het parket van Waals-Brabant dat dit keer waarschuwt voor oplichters die de officiële website waarop verkeersboetes kunnen betaald worden, hebben nagemaakt. Een leek kan het amper zien dat het om fraude gaat.

Onbekenden sturen mails rond waarin mensen er op gewezen worden dat ze een snelheidsovertreding begaan hebben. De datum van de overtreding is een eind geleden. Zo hopen ze allicht dat mensen het zich niet meer herinneren dat ze die dag op die plaats waren. Als ze niet dringend betalen (de minimumboete bedraagt 58 euro), riskeren ze problemen te krijgen met justitie. En een nog veel hogere boete.

Moedertaal

Niet alleen Walen krijgen de boete per mail doorgestuurd, ook Vlamingen die in Wallonië zouden geflitst zijn vinden ze in hun mailbox.

De boetes zijn in het Frans opgesteld.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden de processen-verbaal opgesteld in het Frans of in het Nederlands, naar gelang de taal van de registratie van de nummerplaat bij het DIV en anders in de taal van de verbalisant. Hier dus in het Frans aangezien de overtredingen in het Waalse landsgedeelte zouden begaan zijn.

Overtreders wordt aangeraden om verkeersboetes te betalen via de officiële website van de FOD Justitie. Voor Vlaanderen is dat www.verkeersboetes.be. In Wallonië is dat www.amendesroutieres.be. Maar omdat die domeinnaam al is ingenomen is, hebben oplichters er niets beter op gevonden dat een exacte kopie van de website na te maken. Alleen hebben ze in de url een letter vervangen: amende is op de valse website amande geworden. Een a in plaats van een e.

Maar dat merkt amper iemand op, natuurlijk. Wie betaalt op het uiteraard valse rekeningnummer, is zijn centen kwijt.

De federale politie wijst er daarom nog eens op dat ze nooit processen-verbaal via mail versturen, altijd per brief. ‘Krijgt u een mail dat u een overtreding hebt begaan, ook al zijn de meeste gegevens die erin staan correct, dan nog raden we aan om niet te betalen omdat het om oplichting gaat.”