Cirkel is rond: Olivier Deschacht (37) trekt naar Lokeren

Olivier Deschacht (37) heeft een nieuwe club gevonden. De verdediger tekent een contract bij Lokeren, de club waar het voor hem allemaal begon. Deschacht was een vrije speler sinds zijn contract bij Anderlecht eind vorig seizoen was afgelopen.

De cirkel is rond. 21 jaar nadat Olivier Deschacht Lokeren verliet voor Anderlecht, keert hij er nu terug. Een terugkeer naar de heimat. Want Deschacht speelde er in de jeugd en zijn vader was er in het verleden shirtsponsor. Nu krijgt hij van die club de kans om zijn carrière in schoonheid af te sluiten. Want Deschacht zat toch nog met een wrang gevoel sinds zijn vertrek bij Anderlecht.

Deschacht was nog steeds erg gemotiveerd om op het hoogste niveau te voetballen. Daarom onderhield hij deze zomer zijn conditie bij eersteprovincialer Lochristi. Sinds hij bij Anderlecht moest vertrekken, had Deschacht enkele opties. Zulte Waregem was geïnteresseerd en Herman Van Holsbeeck hielp hem ook aan een gesprek met Luciano D’Onofrio bij Antwerp. Maar het wordt dus Lokeren.

Deschacht maakte op 18 december 2001 zijn debuut bij Anderlecht. Hij is met 603 officiële optredens de speler met het meest aantal wedstrijden ooit in het shirt van paars-wit. Lange tijd leek hij af te stevenen op een carrière bij één enkele club, maar dat draait nu anders uit.