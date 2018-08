Thuiswerkdag op donderdag 20 september 2018

De meest duurzame en aangename kilometer is de kilometer die je niet hoeft af te leggen. Thuiswerk vormt een ideale remedie tegen de dagelijkse files én geeft een boost aan de work-life-balance. Niet alleen voor werknemers, maar zeker ook voor werkgevers opent thuiswerken perspectieven.

Hoewel thuiswerk een efficiënte remedie is tegen files en ook op menselijk vlak tal van voordelen biedt, wordt het nog te weinig als oplossing in de mobiliteitsdiscussie naar voren geschoven. Daarom zijn Netwerk Duurzame Mobiliteit, Mercuri Urval, Pami, Redactiebureau Palindroom en SD Worx de campagne Thuiswerken werkt gestart, om werkgevers te stimuleren om thuiswerk te incorporeren binnen hun bedrijf. Orgelpunt van de campagne wordt de nationale thuiswerkdag van donderdag 20 september tijdens de Week van de Mobiliteit.

De organisatoren roepen andere werkgevers op om die dag zo veel mogelijk mensen thuis te laten werken. Hopelijk sluiten veel werkgevers zich aan bij deze oproep en kan zo het bewijs geleverd worden dat thuiswerk wel degelijk (gedeeltelijk) de files kan oplossen.

Structureel thuiswerken

Thuiswerk wordt vaak naar voren geschoven als oplossing bij treinstakingen, sneeuwval of andere calamiteiten. Maar waarom zou thuiswerk enkel bij die uitzonderlijke situaties een oplossing zijn? Waarom niet thuiswerk structureel binnen het bedrijf incorporeren en de werknemers toelaten om elke week één of meer dagen thuis te werken.

Structureel thuiswerk komt niet alleen de mobiliteit ten goede, het biedt ook nog veel andere voordelen. Niet alleen voor de werknemer, maar zeker ook voor de werkgevers: minder ziekteverzuim, minder verloop, hogere concentratie, meer potentiële kandidaten bij vacatures, besparing op de bureauruimte enzovoort...

In veel bedrijven is er echter nog steeds een vorm van drempelvrees om medewerkers meer ruimte en vrijheid te geven om zelf te bepalen waar en wanneer men werkt (controleverlies). "Als je het niet geregeld krijgt, of er is misbruik, of je ziet er problemen door ontstaan, dan zegt dat meer over de kwaliteit van het leiderschap dan over thuiswerken zelf", meent Wout Van Impe, Group Director van Mercuri Urval. "En uiteraard gaat dat niet voor elke job en elke context, maar wel veel meer dan waar het vandaag gedaan wordt. Pragmatisch boerenverstand is een voldoende basis om voor elke context aan te voelen wat zinvol is en wat niet. Organisaties met een degelijk niveau van leiderschap, hebben hoegenaamd geen probleem of “issue” met thuiswerken. Het is daar gewoon geen topic."

>

>

>