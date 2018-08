Ellie schenkt papa Regi zijn langste nummer 1 hit in Ultratop

“Ellie” van Regi staat voor de vijfde opeenvolgende week bovenaan de Ultratop. Ellie gaat over Regi’s dochter. Nooit eerder stond Regi zo lang op nummer één.

Elf weken heeft de single “Ellie” erover gedaan om helemaal bovenaan te geraken in de Ultratop, de officiële Vlaamse hitlijst op basis van verkoop, streaming en airplay. Het zag ernaar uit dat “Ellie” nooit “One Kiss” van Dua Lipa van de eerste plaats zou kunnen verdrijven. Op 27 juli is dat dan toch gelukt. Sindsdien heeft de single die koppositie niet meer afgegeven. “Ellie” staat nu vijf weken bovenaan. Zelfs met Milk Inc deed Regi nooit beter.

LEES OOK: Waarom artiesten een nummer schrijven over zoiets privé als hun kind: “Het is de ultieme verklaring van ouderliefde”

“Ellie, I’m thinking about you. You make me feel so good”, zingt Regi in zijn het nummer dat hij speciaal schreef voor zijn dochtertje van vijf. “Toen ze het liedje voor de eerste keer hoorde, kroop ze verlegen onder tafel”, vertelde mama Elke Vanelderen op MNM. “Maar daarna is ze helemaal losgegaan.” Dat ze er nu trots op is, is zeker: Ellie heeft zelfs de cd-hoes mogen ontwerpen.”

Bazart ook op één

Het spraakmakende Pukkelpop-optreden zit er misschien voor iets tussen. Feit is dat amper twee weken na de release “Grip (omarm me)” van Bazart al meteen de lijst van de Vlaamse Top 50 aanvoert. Daarmee scoren ze hun vijfde nummer één-hit, op zeven singles.

Lees verder onder de video.

De Radio 2-zomerhit “Verover Mij” van Niels Destadsbader staat dus niet meer op nummer één. Maar geen nood. De opvolger “Gloria” komt al meteen op nummer 11 binnen.