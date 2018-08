144 aardbevingen in 7 dagen in Peru, Venezuela, Indonesië: experten vrezen voor “superaardbeving”

144 aardbevingen in 7 dagen tijd. De Pacifische Ring van Vuur kreeg het de voorbije weken al zwaar te verduren. In Indonesië moesten ze enkele weken geleden schokken van 6.9 op de schaal van Richter doorstaan. Dinsdag kreeg Venezuela te kampen met een beving van 7.3. En vandaag nog: in Peru beefde de aarde met een magnitude van 7.1. Die schokken zouden wel eens een voorbode kunnen zijn voor een “superaardbeving”, waarvan de gevolgen nog zwaarder zullen zijn, zo waarschuwen experten.

In maart werd Papoea-Nieuw-Guinea al opgeschrikt: wegen werden verwoest, bruggen zakten in, naschokken teisterden de regio. Een aardbeving met een magnitude van 7.5 op de schaal van Richter kostte het leven aan meer dan honderd slachtoffers. Tot op de dag van vandaag is de materiële schade van de ramp nog niet hersteld.

Drie weken geleden was Indonesië aan de beurt. Lombok kreeg te maken met een beving van 6.9 op de schaal van richter, terwijl de regio bleef kreunen onder verschillende naschokken. Zeventigduizend bewoners verloren het dak boven hun hoofd, talloze Vlaamse toeristen moesten vluchten, het dodentol liep op tot 347.

En recenter: dinsdag kreeg de noordoostelijke kust van Venezuela klappen tijdens een beving van 7.3 op een schaal van Richter. Vandaag moesten de gebieden aan de grens tussen Brazilië en Peru een aardbeving met een magnitude van 7.1 doorstaan.

“Superaardbeving”

In het totaal is er sprake van maar liefst 144 aardbevingen in 7 dagen tijd. En dat maakt seismologen ongerust: zij vrezen immers dat die bevingen een zogenaamde “superaardbeving” triggeren, eentje die nog meer schade kan berokkenen dan de voorgangers. “De tektonische platen blijven immers tegen elkaar schuren, waardoor een grote hoeveelheid spanning zich ophoopt, die dan plots kan vrijkomen in een veel zwaardere schok”, aldus Chris Goldfinger, een gerenommeerd seismoloog aan de Oregon State Universiteit.

Zo’n aardbeving kan een magnitude hebben van maar liefst 8.0 of 9.0 op de schaal van Richter, legt Goldfinger uit. De gevolgen daarvan zijn ongelooflijk zwaar. “In zo’n geval voelen drie minuten aan als een eeuwigheid. Een beving van die duur is echt heel erg lang. We zouden talloze bruggen en snelwegen verliezen, de kustlijn zal moeten worden afgesloten en landschappen zullen nooit meer hetzelfde zijn”, berekende Goldfinger voor zijn eigen woonplaats in Oregon City, Californië.

De regio die valt onder de ‘Ring of Fire’ of de Pacifische Ring van Vuur. Foto: United States Geological Survey

Volgens de seismoloog is het onmogelijk om precies te voorspellen waar en wanneer de beving zal doorgaan. Wat wel duidelijk is, is dat die “superaardbeving” vooral zou toeslaan in de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, ‘The Ring of Fire’. Die regio loopt van Zuid-Amerika tot Australië en via het westen van de Verenigde Staten naar het oosten van Azië. In dat gebied vindt maar liefst 90 procent van alle geologische activiteit op aarde plaats. Dat wil zeggen dat er niet alleen aardbevingen, maar ook frequent vulkaanuitbarstingen of tsunami’s voorkomen.

Ook kleinere breuken onder hoogspanning

Wat de situatie voor de Verenigde Staten nog gevaarlijker maakt, is het feit dat ook de minder bekende Cascadiabreuk en de San Andreasbreuk ook onder hoogspanning staan.

De San Andreasbreuk zou volgens berekeningen van de Universiteiten van Californië en Arizona eens in de 45 tot 144 jaar een beving veroorzaken, maar dat is ondertussen al geleden van in 1857. “Die rustige seismische periode zonder stevige aardschokken in Californië kan niet blijven duren”, zo waarschuwt seismoloog James Dolan van de Universiteit van Southern California.

Ook de Cascadiabreuklijn loopt van Vancouver in Canada tot het noorden van Californië. Om de ongeveer 230 jaar leidt de spanning op die breuklijn tot een beving. Maar de laatste aardbeving door die breuklijn is intussen al 313 jaar geleden. Toen was er een aardbeving die volgens onderzoekers een tsunami van 10 meter hoog zou veroorzaakt hebben en de Amerikaanse kustlijn 1 tot 2 meter heeft laten zakken.

Niet of, maar wanneer

Volgens experts is de vraag intussen niet meer óf die er zal komen, maar wel wanneer dat zal gebeuren. Zij maken zo veel mogelijk berekeningen om de schok zo goed mogelijk te kunnen inschatten, als het zich voordoet. “Bijna 13.000 mensen kunnen sterven bij zo’n aardbeving en de daaropvolgende tsunami. En nog eens 27.000 mensen zullen gewond raken, een miljoen mensen zal op de vlucht moeten slaan”, zei Kenneth Murphy van FEMA, het Federal Emergency Management Agency van het departement Homeland Security van de Verenigde Staten, eerder al op basis van berekeningen van dat agentschap. “Voor één keer hoop ik dat de wetenschap het niet bij het rechte eind heeft.”