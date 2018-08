Scoutsmeisje eist 220.000 euro van de scouts omdat ze verbrand raakte aan kampvuur

In Groot-Brittannië heeft een tiener de overkoepelende scoutsfederatie aangeklaagd omdat ze naar eigen zeggen permanente littekens heeft overgehouden aan een incident bij een kampvuur.

Camille de Maximy was 15 toen ze drie jaar geleden ernstig verbrand raakte tijdens een bijeenkomst van haar scoutsgroep. De tiener uit het Britse Kent was op kamp nabij Downe. Toen een lid van de scoutsgroep brandspiritus op het smeulende kampvuur goot in een poging de vlammen aan te wakkeren, liep het mis. Er ontstond een hevige steekvlam en Camille liep ernstige brandwonden op over haar lichaam, nek en benen. Ze werd per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

Camille, nu 18, verwijt de scoutsfederatie nalatigheid tijdens de supervisie van het kamp. De Britse eist 200.000 pond schadevergoeding - omgerekend zo’n 220.000 euro. Ondanks verschillende operaties en huidtransplantaties heeft de jonge vrouw naar eigen zeggen permanente schade aan het incident overgehouden.

De scoutsfederatie ontkent nalatigheid en haalt aan dat Camille een ervaren scout was en al aan acht kampen had deelgenomen. De zaak komt nu voor bij de High Court, een van de hogere rechtbanken in Engeland.