Amazonestam die nog nooit in contact kwam met buitenwereld voor het eerst gefilmd met drone

Een geïsoleerde Amazonestam die nog nooit contact maakte met de buitenwereld. Dat is wat een drone kon filmen boven de Braziliaanse jungle. De beelden, gemaakt door het nationale overheidsorgaan Funai, dateren van vorig jaar maar zijn pas sinds deze week vrijgegeven.

De opnames vonden plaats in de vallei van de Javari, de belangrijkste de rivier uit de regio. Op de videobeelden valt te zien hoe verschillende mensen door een open plek wandelden in het midden van de jungle. Een van hen lijkt iets te dragen dat lijkt op een speer, terwijl vier of vijf anderen in de buurt staan van een rieten hut.

Funai heeft als taak om de inheemse stammen in het Braziliaanse Amazonewoud te beschermen. Velen van hen zagen hun huizen immers al verwoest worden door kolonialisme, buitenlandse ziektes, houtkap- en mijnbouw. “Het gaat om het enige overheidsorgaan ter wereld dat zich toespitst op de bescherming van inheemse stammen die nog nooit contact hadden met beschaafde samenleving en andere stammen”, klink het bij Survival International, een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de rechten van inheemse volkeren.

Reis van 300 kilometer

De zoektocht naar leden van de stam was geen sinecure. In een statement meldde Funai dat het team maar liefst 180 kilometer moest afleggen met een boot, truck en motorfiets, om vervolgens nog 120 kilometer te voet af te leggen.

In het gebied rond de Javari leven acht stammen die al contact hadden met de samenleving. Bij elf andere stammen is dat niet het geval. Het is weliswaar maar een fractie van de ruim honderd geïsoleerde stammen die over de hele wereld leven.

Waar dat koloniale overheden regelmatig probeerden om contact met de stammen te forceren, adviseren experten om dat beter niet te doen. “Inheemse stammen opleggen om zich verder te ontwikkelen, werkt simpelweg niet”, stelde Survival International. “Zelfs de gezondheidszorg van de rijkste landen kan niet opwegen tegen de effecten van nieuwe ziektes.” Daarnaast zijn veel leden van zulke stammen niet snel geneigd om hun traditionele manier van leven te veranderen.