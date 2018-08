Zaak Vranjes wordt pas op zaterdag behandeld

Aflevering elvendertig in de behandeling van de rode kaart van Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes. Het beroep van Anderlecht tegen de schorsing van drie weken wordt morgen behandeld.

Anderlecht speelt zondag de topper op het veld van Club Brugge en zou hiervoor graag over zijn stevige centrale verdediger beschikken, ondanks de rode kaart die hij afgelopen weekend tegen Moeskroen incasseerde. Anderlecht vroeg eerst een uitstel van de straf (drie speeldagen, red) maar ving bot. Daartegen ging de club in beroep. Dat beroep zou vandaag behandeld worden maar is uitgesteld naar morgen wanneer ook het beroep van Carcela (Standard) en Ocansey (Eupen) behandeld wordt. Alles draait rond de indicatieve straftabel waarmee sinds dit seizoen wordt gewerkt. Enkele clubs trekken de rechtsgeldigheid hiervan in twijfel en net dat zorgt voor een chaotische afwikkeling van deze zaak