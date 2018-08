Ondanks thuisslachtverbod: 120 zakken met dierlijk afval opgehaald na Offerfeest

Na het Offerfeest deze week heeft de Brusselse huisvuilophalingsdienst 120 zakken met slachtafval opgehaald. In een zak zat zelfs een volledig schaap. Thuisslachtingen zijn zoals bekend verboden.

De Brusselse ophalingsdienst van Net Brussel haalde de dagen na het Offerfeest 61 zakken op met slachtafval, weet Bruzz.be. Ook de netheidsdiensten van de negentien Brusselse gemeenten verzamelden zo’n 65 zakken.

Net als vorig jaar konden moslims afgelopen dinsdag niet terecht op een tijdelijke slachtvloer in het Brussels Gewest. Ook het vervoer van schapen van en naar Vlaamse slachtvloeren in Wolvertem, Werchter en Genk is in de praktijk verboden voor particulieren.

Alhoewel de politie zegt weinig klachten te hebben gekregen, is er ook dit jaar weer thuis geslacht. Op woensdag en donderdag, de twee dagen na het Offerfeest, haalde Net Brussel immers 61 zakken met slachtafval op. In een zak zat een volledig schaap.

Afval gedumpt in de natuur

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Wallonië is er intussen ook melding gemaakt van slachtafval dat illegaal gedumpt werd. Onder meer in bossen en langs afgelegen wegen.