Voorwaardelijke vrijlating voor moordenaar John Lennon opnieuw afgewezen

Mark David Chapman, de moordenaar van Beatleslid John Lennon, blijft nog zeker twee jaar langer in de gevangenis. De bevoegde autoriteiten in de Amerikaanse staat New York hebben een verzoek tot vervroegde vrijlating opnieuw afgewezen.

De vrijlating van de nu 63-jarige Chapman zou “onverenigbaar zijn met het welzijn en de veiligheid van de samenleving”, luidt het in de motivatie van een speciaal comité van specialisten.

Het was al de tiende keer dat Chapman een verzoek indiende om voorwaardelijk te worden vrijgelaten.

John Lennon werd in december 1980 doodgeschoten voor zijn appartement in New York. Hij was nauwelijks 40 jaar oud.

Chapman werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeker 20 jaar tot levenslang. Ten vroegste in augustus 2020 kan hij opnieuw een verzoek indienen tot vervroegde vrijlating.