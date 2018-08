Politie staat voor een raadsel: Playboy-model nog maar een week verhuisd, daarna vermoord teruggevonden in slaapkamer

Model Christina Carlin-Kraft (34) was pas een week verhuisd, had al geklaagd over inbrekers en woensdagnacht is ze vermoord gevonden, in haar slaapkamer. De politie van Pennsylvania staat voor een raadsel.

Christina Carlin-Kraft stond een tiental jaar geleden in de Playboy. Dé spingplank voor een lange carrière in de wereld van de lingerie-fotografie. Carlin-Kraft poseerde zo voor Maxim Magazine en Vanity Fair, ze liep shows voor Victoria’s Secrets en ze was model voor de cosmetica-lijn van Smashbox Cosmetics.

Een dikke week geleden verhuisde de brunette van New York naar een residentiële wijk in Ardmore, Pennsylvania. Ze had nog maar drie dagen haar intrek genomen of ze riep al de politie: er was ingebroken en er waren juwelen en handtassen gestolen.

Gewurgd op bed

Woensdagavond was de politie op inspectieronde en wou nagaan of alles okay was bij Christina. Toen niemand opendeed, forceerde de politie de voordeur en ging binnen. Ze vond het lingeriemodel gewurgd op bed.

In 2016 kwam Carlin-Kraft een eerste maal in aanraking met de politie. Ze was met een vriend gaan eten op restaurant. Die vriend wilde niet betalen. Het kwam tot woorden met de restaurantuitbater. Christina sloeg de restaurantuitbater op de rug en schopte hem in zijn kruis. Zogezegd omdat hij haar had geduwd. Maar videobeelden spraken dat tegen.

De openbare aanklager seponeerde de klacht, op voorwaarde dat Christina de volgende zes maanden geen aanvaring meer had met het gerecht. Dat gebeurde ook niet.