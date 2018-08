Seks in het openbaar? In Mexicaanse stad mag het voortaan (en daar heeft bestuur goede redenen voor)

De autoriteiten in de Mexicaanse stad Guadalajara hebben besloten om seks in het openbaar legaal te maken. Zolang er geen klachten komen, mogen mensen op straat doen wat ze willen op seksueel vlak. Zo hoopt de politie meer tijd te hebben om “de echte criminele zaken aan te pakken”. Dat schrijven verschillende Mexicaanse kranten.

Het conservatieve Guadalajara staat niet bekend om haar vrijzinnige ideeën, maar toch heeft de hoofdstad van de westelijke staat Jalisca een wetswijziging doorgevoerd die mensen met een ruimdenkend seksleven meer kansen biedt. De politie zal niet langer seksuele handelingen in het openbaar sanctioneren, als er geen klachten komen van omstaanders.

“Seksuele handelingen op openbare plaats of exhibitionistische acties zullen niet meer bestraft worden als ze in lege percelen, in voertuigen of op privé locaties gebeuren, ook al vinden ze wel plaats op openbaar gebied. De politie zal het dan beschouwen als een administratieve overtreding. Ingrijpen is enkel nodig wanneer een burger de politie vraagt om tussen te komen”, zo staat er volgens Informador MX geschreven in het amendement van artikel 4 van het derde deel van zogenaamde Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

Meer tijd, minder misbruik

Agenten kunnen dus niet langer boetes uitschrijven zonder klacht van een derde partij. Ook arrestaties van kussende mensen is onmogelijk. Dat moet volgens gouverneur van Guadalajara, Guadalupe Morfín Otero misbruik van de politie tegengaan, zo schrijft Excélsior. Onderzoek bij 2.000 universiteitsstudenten wees immers uit dat maar liefst 88 procent zei dat ze onterecht een boete hebben gekregen.

Bovendien is er nog een extra voordeel: als de agenten geen vrijende koppels moet gaan opsporen, dan hebben ze meer tijd om zich bezig te houden met “echte criminele activiteiten”. Een goede zaak volgens voorstanders, omdat de hoeveelheid criminaliteit maar blijft stijgen in Mexico.

Toch krijgt de wetswijziging ook veel tegenkanting: volgens tegenstanders is de beslissing “moreel ongepast” en kunnen verkrachters en pedofielen zo veel gemakkelijker hun gang gaan.