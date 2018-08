Ook voor de bondscoach zit de vakantie erop: “Op het balkon in Brussel was absoluut hoogtepunt”

Ook voor Roberto Martinez zit de vakantie erop. De bondscoach is begonnen met de voorbereiding van de vriendschappelijke interland tegen Schotland (7 september), op 11 september trekken de Duivels naar IJsland voor hun eerste wedstrijd in de Nations League. Maar er was ook tijd om terug te blikken op die heerlijke zomer in Rusland.

Martinez heeft voor het eerst gepraat sinds de afloop van het voor de Duivels zo succesvolle WK in Rusland. Uiteraard overheersten de positieve herinneringen. De bondscoach zal van het voorbije WK vooral de warme ontvangst in Brussel onthouden en hoopt dat de Duivels een hele generatie jongeren in België heeft geïnspireerd.