Verpleegster vraagt om begrip na boete: “We moeten patiënt toch kunnen verzorgen?”

Brugge - Een thuisverpleegkundige die bij gebrek aan een vrije parkeerplaats op een laad- en loszone parkeerde, mag het gaan uitleggen voor de rechtbank. “Ik hoop dat de rechter meer begrip toont dan de agent”, zegt Reginald Cochuyt van Recomed.

Een boete van 58 euro, die moet een thuisverpleegkundige van Recomed betalen nadat ze eind december haar wagen parkeerde op een laad- en loszone in de Wollestraat. De verpleegkundige moest in de straat zijn om een hulpbehoevende dame te verzorgen, maar vond na rondrijden geen beschikbare parkeerplaats. Toen ze terug bij haar wagen kwam, vond ze de parkeerboete onder de ruitenwisser.

“We staan machteloos”

Het voorval is geen unicum, want ook voor thuisverpleegkundigen is het telkens opnieuw een uitdaging om te parkeren in het centrum van Brugge. “En die dag, in volle kerstperiode, was er geen plaats te vinden in de omgeving van de Wollestraat. Dat ze parkeerde op een laad- en loszone kan ik haar echt niet kwalijk nemen”, zegt Reginald Cochuyt, zaakvoerder van Recomed en zelf ook dagelijks op de baan als verpleegkundige.

Maar regels zijn regels, oordeelde een politieagent. Er viel een boete in de bus, maar in plaats van die te betalen vroeg het bedrijf ditmaal de politie om begrip. Tevergeefs, want nu moet de verpleegkundige zich verantwoorden voor de politierechter.

Dat een zorgverlener gestraft wordt om haar patiënt voorop te plaatsen, vindt Cochuyt pijnlijk. En al helemaal omdat Brugge net het voortouw wil nemen in de strijd tegen eenzaamheid. “Het gaat om een patiënte die slecht ter been is en twee keer per dag verzorgd moet worden. Wat moet je als verpleegkundige dan doen? Let op: de meeste agenten tonen wel degelijk begrip voor onze situatie. Maar wanneer een agent géén begrip toont, dan staan we machteloos.”

Geen reactie

“Door de moeilijke parkeersituatie zijn er al heel wat zelfstandige thuisverpleegkundigen die Brugge mijden. En ja, er bestaan parkeerkaarten voor verpleegkundigen. Maar daar ben je niets mee als er geen enkele parkeerplaats beschikbaar is”, zegt Cochuyt, die begin dit jaar de burgemeester aanschreef over het probleem, maar geen reactie ontving. “Iedereen weet wel dat er een probleem is, maar niemand doet er iets aan.”

Burgemeester Renaat Landuyt (SPA) kent de situatie van de thuisverpleegkundigen wel, maar verbetering kan hij niet beloven. “De parkeerplaatsen zijn voor iederéén schaars. Of agenten moeten toestaan dat een verpleegkundige foutparkeert? Het is aan de agent om een inschatting te maken en het staat iedereen vrij om zijn beslissing tegen te spreken. Over deze individuele situatie kan ik zelf geen uitspraak doen. Maar als de rechter van oordeel is dat het om een noodgeval ging, dan zal hij ook begrip tonen.”