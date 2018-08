Fans van Genoa kiezen voor lange stilte als eerbetoon: “Voor elk slachtoffer een minuut”

De supporters van Genoa, een van de twee clubs uit Genua die uitkomt in de Serie A, zullen zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Empoli ‘43 minuten’ stilte houden. Zo willen zij de slachtoffers van de ramp met de Morandi-brug eren.

“Zondagavond kiezen we de weg van de stilte, uit respect voor zij die het leven op de brug verloren hebben”, klinkt het in een mededeling. “Een oorverdovende stilte van 43 minuten, één minuut voor elk kind, arbeider, student, vader of moeder die vandaag niet meer bij ons zijn. We zullen tijdens de eerste 43 minuten niet met onze vlaggen zwaaien en onze spandoeken zullen we omdraaien om het stadion op een andere manier te kleuren. Onze stemmen zullen zwijgen.”

Bij de instorting van de Morandi-brug in Genua op 14 augustus kwamen 43 mensen om. De wedstrijden van de eerste speeldag van beide Serie A-teams uit de stad, Genoa en Sampdoria, werden uitgesteld. De partij tussen Genoa en Empoli is dus de eerste wedstrijd na het drama die in het Stadio Luigi Ferraris gespeeld zal worden.