Bewoners klagen over aanhoudende vieze geur, maar oorzaak nog niet gevonden: “Hele avond zitten hoesten”

De geurhinder is onder andere merkbaar in de Kapelstraat. Foto: Google Street View

Hoboken - De bewoners van de wijk Moretusburg in Hoboken klagen over een vieze geur die sinds begin deze week met vlagen door de straten trekt. “Het stinkt niet alleen, het irriteert ook. Ik heb de hele avond zitten hoesten.” De stad onderzoekt de oorzaak, maar heeft ze nog niet gevonden.

Volgens verschillende bewoners begon de hinder maandag. “Het ruikt een beetje naar thinner”, klinkt het. “Het is een geur die we nog niet eerder hebben geroken, ook al wordt er in het nabijgelegen industrieterrein wel vaker met verf gewerkt, onder andere door Engie Fabricom, om de voet van windturbines te schilderen. Maar op dit moment wordt daar niet gewerkt, dus daar kan het niet vandaan komen.”

Ook metaalbedrijf Umicore zou er niets mee te maken hebben. “Bij momenten is het enorm fel, het is echt een vieze geur”, vertelt een gezin uit de Kapelstraat. “Soms pakt het zelfs op je adem. In de tuin zaten we te hoesten en soms krijgen we er hoofdpijn van. De kinderen blijven binnen en doen hun raam dicht.”

De politie bevestigt dat er al verschillende klachten binnenkwamen en de milieudienst van de stad Antwerpen voert een onderzoek. “Voorlopig is de oorzaak nog niet gevonden”, zegt woordvoerder Dirk Delechambre van de stad Antwerpen.

De bewoners kregen van de inspecteurs te horen dat zij vermoeden dat de geur van Linkeroever komt.