Volgens lokale pers heeft Thierry Henry een voorstel van Bordeaux op zak

De interesse is geen verrassing en volgens de lokale krant Sud Ouest heeft Thierry Henry nu ook een voorstel op zak van de Franse eersteklasser Bordeaux. Henry is momenteel aan de slag als T3 bij de Rode Duivels.

Beide partijen hebben elkaar gisteren ontmoet in New York, op het ogenblik dat Bordeaux Europees aan de slag was op het veld van KAA Gent. De Franse voetbalclub komt straks immers in handen van GACP, een investeringsfonds met basis in Florida.

Volgens sportzender Sky, voor wie Henry als consultant werkt, ligt er een langdurig contract klaar maar moet Henry binnen de 48 uur een beslissing nemen. Hij moet bij Bordeaux Gustavo Poyet opvolgen. Die uitte vorige week zware kritiek op het beleid van de club en werd prompt ontslagen.

Mocht Henry beslissen om de uitdaging aan te gaan, dan verliest Roberto Martinez na T2 Graeme Jones een tweede lid van zijn technische staf. Jones ging begin deze maand aan de slag als assistent-coach bij West Bromwich Albion.