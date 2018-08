Bus vol gepensioneerden stort van brug in Finland: 4 doden

Bij een zwaar busongeval in Finland zijn vier mensen om het leven gekomen. In de buurt van de stad Kuopio stortte een bus met gepensioneerden aan boord van een brug en kwam op een spoorweg terecht. Er zijn ook vier zwaargewonden. Een lokaal ziekenhuis meldde dat daar 20 mensen werden behandeld. De bus was met in Zweden wonende Finse gepensioneerden onderweg naar een wellnesshotel. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Volgens de politie vertelde de gewonde buschauffeur dat de remmen het hadden laten afweten. De bus zou vooraleer hij van de brug stortte, ook verschillende auto’s geramd hebben. Kuopio ligt ongeveer 335 kilometer ten noorden van de Finse hoofdstad Helsinki.