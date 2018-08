Vervallen huizen, stank, drugs en afval: “Deze wijk is de schandvlek van onze mooie gemeente”

Evergem -

In Venhoute veroorzaken de leegstaande huizen en verwaarloosde tuinen zoveel problemen dat enkele buurtbewoners de situatie beu zijn. Tevergeefs dringen ze bij het gemeentebestuur aan op sanering. Schepen van Patrimonium Filip Lehoucq (CD&V) geeft toe dat het in Venhoute doffe ellende is, maar pleit onschuldig.