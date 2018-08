Vader (88) en zoon met syndroom van Down (53) vliegen elkaar in de armen na eerste week ooit zonder elkaar

De Amerikaanse Matt Cobrink (53) kreeg vorige maand het beste nieuws dat hij ooit al had gekregen. Hij mocht namelijk zijn favoriete baseballspeler Aaron Judge ontmoeten. Maar… dat betekende ook dat hij naar New York zou moeten vliegen zonder zijn vader waar hij lief en leed mee deelt.

Een week zonder elkaar: dat hadden Matt en papa Malcolm nog nooit gedaan. Maar nu kreeg Matt de kans om Aaron Judge van de New York Yankees te ontmoeten, en die kans kon hij niet laten liggen. Samen met zijn zus vloog Matt vanuit Los Angeles naar New York, waar ze vijf dagen verbleven. De meet and greet met zijn idool was geweldig, maar wat nóg mooier was, was het weerzien van zijn vader toen hij terug in LA was. “Thuiskomen was nog nooit zo mooi”, schreef zus Marcy bij het filmpje op Facebook.