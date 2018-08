Ze kampen al met een personeelstekort, en nu moet de brandweer ook nog eens honden vangen. ”We kunnen ons niet beschermen tegen agressieve honden”

Diksmuide / Veurne / Ieper / Poperinge / Zonnebeke - De achttien Westhoekburgemeesters beslisten dat honden vangen vanaf september een taak wordt voor de brandweer en niet langer voor politie- of gemeentediensten. Volgens vakbond VSOA hoort dit niet tot de kerntaak van de brandweer.

“De politie is niet uitgerust en opgeleid om honden te vangen, de brandweer wel. Dit is een efficiëntere aanpak”, aldus Lies Laridon, zonevoorzitter en burgemeester van Diksmuide (CD&V). VSOA uitte openlijk kritiek. “Omdat het vangen van honden niet tot de wettelijke kerntaken behoort van de brandweer, die kampt met een personeelstekort”, klinkt het.

“Het gaat hier niet om het redden van dieren in nood zoals een koe in een gracht. Een brandweerman kan zich niet beschermen tegen een agressieve hond. Dit is een taak voor politie en dierenartsen om zo'n hond te verdoven en het publiek te beschermen.”

Zonecommandant Robert Van Praet is niet te spreken over de kritiek. “De beslissing komt er op vraag van politie en brandweer. We hebben al een dierenredteam en beschermingsmateriaal. Slechts 5% van de verloren gelopen honden is agressief. Moet de brandweer dan ook stoppen met ambulancediensten, wespenverdelging of het leegpompen van kelders?”

Brandweerzone Westhoek wordt ingedeeld in de vier deelzones Diksmuide, Veurne, Poperinge en Ieper-Zonnebeke, waar een post zal instaan voor het vangen van dieren en het vervoer naar een opvanghok of asiel.

Ziekenhuisopname

“Bij de brandweerposten van Poperinge en Zuid-IJzer worden al langer honden gevangen en Diksmuide en Veurne hebben een dierenredteam”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar bij Brandweer Westhoek.

“Wanneer mensen een hond zien loslopen moeten ze nog altijd de politie bellen. Zij komen ter plaatse en proberen de eigenaar te identificeren. Als dat niet lukt, wordt de brandweer opgeroepen om de hond te vangen. Dat gebeurt met een vangstok rond de hals. We zullen ook honden vangen die achtergelaten worden door een alleenstaande bij een ziekenhuisopname.”