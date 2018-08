Vel over been en mishandeld: twee hondjes net op tijd gered van verslaafd baasje in Binche

Het is een verschrikkelijk zicht: Zina en Phoebe, twee hondjes uit het Henegouwse Binche, zijn vel over been. “Ze wegen minstens zo’n 15 kilo te weinig”, aldus de vereniging voor de bescherming van de dieren. Maar nu zijn ze veilig en wel bij een familie die hen heel graag ziet.

Nadat de SPA (Société de protection des animaux), een anoniem telefoontje kreeg over mishandelde dieren, schoot de vereniging meteen in actie. “We hebben geen seconde getwijfeld en wilden Zina en Phoebe redden”, aldus de woordvoerder. “Maar wat we zagen, was schrijnend. De hondjes zaten in een hoekje te trillen van de angst. Verder bewogen ze niet én ze waren vel over been.”

Dat de honden geen eten kregen, is nog niet alles. Ze werden ook mishandeld door hun baasjes. “De eigenaars van de honden staan bekend bij de politie als verslaafden. Maar ze zijn wel meteen akkoord gegaan om hun honden vrijwillig aan ons over te geven. Waarschijnlijk wisten ze ergens vanbinnen ook wel dat dit het beste was voor iedereen.”

Nadat de SPA de dieren had onderzocht en verzorgd, werden ze bij een gastgezin geplaatst. Af en toe gaat er nog iemand van de vereniging langs om te kijken of alles goed verloopt. “We hebben al eens meegemaakt dat een adoptie niet uitdraaide zoals we hoopten. Daarom volgen we alles goed op, om te vermijden dat de dieren weer in een asiel belanden.” Maar voorlopig gaat het goed met Zina en Phoebe en zijn ze nog altijd erg welkom bij hun nieuwe familie.