Wie gaat er binnenkort naar school in dit futuristische ontwerp? Niemand, als het van de buren afhangt

Gooik - De dorpsschool in Kester zou binnenkort aan de bouw van een nieuw schoolgebouw beginnen, maar een klacht van enkele buren steekt voorlopig stokken in de wielen.

De plannen voor de eerste fase met vier nieuwe klaslokalen op het huidige speelterrein van de Chiro aan de Ham zijn klaar en de nodige vergunningen had de school ook al op zak. Enkele buren zien de nieuwbouw echter niet zitten.

Ze trokken tegen de bouwvergunning eerder al met een bezwaar naar de provincie Vlaams-Brabant. Die wees de klachten af. Daarop spanden de buren een procedure aan voor de Raad van Vergunningsbetwistingen. Dit beroep werkt opschortend zodat de bouw niet kan starten tot er een uitspraak is.

Die vertraging heeft niet alleen gevolgen voor de dorpsschool zelf. De nieuwbouw maakt namelijk deel uit van een globaal masterplan voor Kester. Ook de kleuterschool wordt gerenoveerd en de parochiezaal ernaast wordt mee in de school betrokken. De kerk wil men ombouwen tot een ontmoetingscentrum. De Chiro krijgt een nieuw onderkomen in de oude pastorie. In de huidige school langs de Bruneaustraat zouden woningen komen. Nu de eerste stap vertraging oploopt, dreigt meteen ook vertraging voor de uitvoering van het hele masterplan voor Kester.