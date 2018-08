Hoofdverdachte moord Nicky Verstappen (11) al in 1985 aangeklaagd voor zedenschennis, maar zaak werd geseponeerd

Moordverdachte Jos Brech is in 1985 al eens aangeklaagd voor zedenschennis. Het ging om ontucht met twee jongens van tien die meededen aan een speurtocht in Nederlands Limburg. De feiten werden uiteindelijk geseponeerd door het Openbaar Ministerie (OM). Dat meldt de NOS op basis van een gerechtelijk document.

In het rechtbankstuk staat volgens de NOS dat de zaak onder voorwaarden werd geseponeerd: Brech, die nu wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, moest zich twee jaar koest houden. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg heeft het document aan NOS-programma Nieuwsuur verstrekt.

De politie heeft tot nog toe alleen gemeld dat het dossier uit 1985 niet meer voorhanden is. Het zedenverleden van Brech wordt nog verder onderzocht. Intussen was wel al bekend dat hij na dat zedendelict in behandeling was gegaan bij de Riagg (Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg).

Het in Maastricht gevestigde archief was vrijdagavond niet bereikbaar voor een toelichting. De Limburgse politie kon nog geen inhoudelijke reactie geven op het opduiken van het document. Het is nog onduidelijk of het onderzoeksteam er inmiddels ook over beschikt.

Lidmaatschap opgezegd

Volgens Algemeen Dagblad had de politie al in 2002 de Limburgse scouting gewaarschuwd voor het zedenverleden van Jos Brech. “Dit is een man die je niet bij de scouting moet willen hebben”, werd toen meegedeeld aan een lid van een landelijk opvangteam van de scouting, dat in actie kwam bij ernstige gebeurtenissen zoals zedendelicten.

Na die waarschuwing van de politie werd Brech door de scout geconfronteerd met de informatie. Brech bekende meteen dat hij op jongens tussen de 10 en 14 jaar viel, de leeftijdscategorie waaraan hij al jaren leiding gaf.

Brech kreeg daarop het verzoek om zijn lidmaatschap bij de scouting op te zeggen, wat ook gebeurde.