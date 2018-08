Het loopt niet altijd op wieltjes: zoveel verdienen automerken per wagen die van de band rolt

Aan elke gloednieuwe Ferrari die de ­fabriek in Maranello verlaat, verdient de Italiaanse sportwagenbouwer net geen 70.000 euro. Dat is bijna 1.500 keer meer dan wat Ford ‘vangt’ per Fiesta of Focus die van de band rolt. Twee merken – en niet van de minste – blijken zelfs met verlies te verkopen. Het loopt duidelijk niet voor élke constructeur op wieltjes.

Hoeveel verdienen autoconstructeurs eigenlijk aan elke auto die van de band rolt? “Dat verschilt sterk van merk tot merk”, zegt Ferdinand Dudenhöffer van het Center of Automotive Research (CAR) van de Universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).

“Vroeger was de stelregel: Big cars, big profits. En het klopt dat er met luxewagens veel geld te verdienen valt. Maar, zo blijkt uit de halfjaarresultaten van de constructeurs, het omgekeerde geldt evenzeer.” Twee luxemerken blijken inderdaad met flink verlies te verkopen: Tesla verliest op elke auto die het verkoopt bijna 11.000 euro, Bentley zelfs 17.500 euro. Een gevolg van zware investeringen: Tesla zit nog in de ­opstartfase en die loopt niet bepaald van een leien dakje, Bentley is volop bezig met de transitie naar elektrisch ­rijden.

Die andere chique bak, Ferrari – gemiddelde aankoopprijs: 280.000 euro – slaagt er wel in ferm veel winst te ­maken per geproduceerde ­auto: bijna 70.000 euro.

Bij de populaire merken valt vooral op dat Volkswagen zijn meerdere moet erkennen in zustermerk Skoda. Dat leidde eerder al tot zure oprispingen binnen het Duitse concern, omdat VW-bonzen vinden dat Skoda verhoudingsgewijs te weinig bijdraagt in de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

En de garagist?

Voor een goed begrip: het gaat hier enkel en alleen om de winst(marges) van de autoconstructeurs, niet om die van uw autodealer of garage om de hoek. Volgens het ­recentste onderzoek van sectorfederatie Traxio moet die tevreden zijn met een netto winstmarge van 1,89 procent (of 1,89 euro winst op elke 100 euro omzet). “En in dat cijfer zitten al zijn activiteiten: de verkoop van nieuwe en tweedehandswagens, maar evengoed onderhoud en ­herstellingen”, aldus Traxio-woordvoerder Philippe ­Decrock. “Ik zou de dealers die momenteel nieuwe auto’s verkopen zonder één cent winst geen eten willen ­geven.”

