Daarom verloor Napoleon de Slag bij Waterloo

At Waterloo Napoleon did surrender, zong ­ABBA. En dat kwam niet alleen door te sterke ­tegenstanders, maar ook door de staat van het slagveld. Dat was bijzonder modderig door hevige regens, waardoor de troepen zich vastliepen.

De Britse onderzoeker Matthew Genge heeft nu uitgezocht dat een vulkaanuitbarsting twee maanden eerder op het Indonesische eiland Sumbawa de oorzaak was van de regens die het slagveld veranderden in een modderpoel.

Door zijn studies van recentere vulkaanuitbarstingen en hun invloed op het weer kwam de onderzoeker erachter dat as door toedoen van elektrische krachten veel hoger in de atmosfeer kan worden geschoten dan gedacht. De as die vrijkwam bij de uitbarsting van de Tambora-vulkaan op 10 april 1815 zorgde voor een kortsluiting in de ionosfeer. Het gevolg: een klimaat­verstoring en het ontstaan van veel meer wolken dan normaal. Europa werd daarom in de maanden erna getroffen door zware regens.