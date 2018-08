Bayern start met verwachte zege maar VAR eist hoofdrol op in openingsmatch Bundesliga

Bayern Munchen is het seizoen begonnen zoals iedereen het verwachtte, met een klinkende overwinning. Maar die kwam er tegen een taai Hoffenheim niet zonder slag of stoot. De Rekordmeister kon pas in de slotfase afstand nemen na een discutabele penaltytreffer van Robert Lewandowski.

Er leek lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor de club uit de Beierse hoofdstad. Thomas Müller had de thuisploeg al snel op voorsprong gebracht en Hoffenheim leek niet meteen bij machte om de bakens te verzetten. Maar dat was zonder Adam Szalai gerekend. De 30-jarige Hongaar profiteerde na de pauze van verdedigend geklungel om de gelijkmaker staalhard voorbij Neuer te jagen. Leuk detail: Szalai scoorde al voor de derde keer op het veld van Bayern.

Szalai na de gelijkmaker. Foto: REUTERS

De thuisploeg moest nu een versnelling hoger schakelen en zag met nog tien minuten te gaan hoe Ribery listig over het lichaam van een glijdende Hoffenheim-verdediger dook. Penalty en met Robert Lewandowski is dat doorgaans een garantie op succes. Helaas voor de Pool keerde doelman Baumann de strafschop, gelukkig voor de Pool recht in de voeten van Arjen Robben die beheerst afwerkte. Tot de VAR ingreep, en terecht. Robben was immers veel te vroeg het penaltygebied binnengedrongen zodat het doelpunt niet geldig kon zijn. Maar in plaats van een fout tegen Bayern te fluiten, mocht Lewandowski zijn strafschop overnemen. Was dit correct of had Bayern een fout tegen moeten krijgen? Twee keer missen doet de Pool niet, de twee-één was een feit.

Robben scoorde de derde treffer. Foto: AFP

En nog was de rol van de VAR niet uitgespeeld. Thomas Müller leek de bal in doel te deviëren maar door tussenkomst van de VAR werd het doelpunt, alweer terecht, afgekeurd voor handspel. Toch zou het uiteindelijk nog 3-1 worden dankzij Robben die een mooie aanval beheerst afwerkte.

Blessure Coman

Bayern München-trainer Niko Kovac vreesde na afloop wel dat hij het geruime tijd moet stellen zonder Kingsley Coman. De Franse vleugelspits moest kort voor rust van het veld, na een overtreding van Nico Schulz. Coman kon niet meer op zijn linkervoet staan en moest door twee verzorgers naar de kleedkamer worden gedragen.

“Het ziet er niet goed uit, Kingsley heeft veel pijn”, zei Kovac na afloop. “Ik hoop dat het meevalt, maar ik vrees het ergste.”

Volgens Schulz was van opzet geen sprake. “Het spijt me heel erg voor hem, hopelijk is het niet iets ernstigs. Het was zeker niet mijn bedoeling hem te blesseren.”

Coman liep in februari al een flinke enkelblessure op en moest zelfs een operatie aan zijn linkerenkel ondergaan. Mede daardoor miste hij het WK in Rusland, waar zijn landgenoten de wereldtitel pakten.