Deze Belgische zaken zouden met grootschalig DNA-onderzoek opgelost kunnen raken

Zou een grootschalig DNA-onderzoek, zoals dat waarmee het Nederlandse gerecht de moordenaar van scoutsjongen Nicky Verstappen (11) na 20 jaar kon ontmaskeren, ook in ons land onopgeloste moorden kunnen ophelderen? De Nederlanders vroegen 21.500 mannen om een speekselstaal af te staan, waarna de moordenaar gevonden werd. Wettelijk gezien ligt zo’n onderzoek moeilijk in ons land, omdat een onderzoeksrechter iemand alleen kan verplichten DNA af te staan als er een “aantoonbare aanwijzing van schuld” is. “Maar mensen vragen om vrijwillig DNA af te staan, kan geen probleem zijn”, zeggen juristen. In deze muurvaste dossiers zou zo’n DNA-onderzoek misschien een oplossing kunnen bieden.